Uus nädal kostitab arktilise külmaga

Riigi ilmateenistuse andmetel on laupäev (6.02) läänepoolse kõrg- ja idapoolse madalrõhuala piirimail suurema sajuta, vaid mõnes üksikus paigas pudeneb kerget lund. Puhub mõõdukalt tugev põhjakaare tuul ja ilm on külm. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, sisemaal selgineva taeva korral langeb -15°C ümbrusse, päeval on -6..-11°C.