Ta lisas, et Eestis valmistatud puittoodete kõrge kvaliteet on tuntud rahvusvaheliselt ja tänu sellele suudame edukalt konkureerida suurte ning tuntud puidutööstusriikidega. „Mitmed kohalikud puidutööstusettevõtted kirjeldasid, kuidas hüppeliselt kasvanud globaalse nõudluse rahuldamist takistas tootmisvõimekus ja toormenappus. Sellist stsenaariumi ei osanud koroonapandeemia puhkemisel ilmselt keegi ette ennustada,“ märkis Välja.

Metsa- ja puidusektor pakub Eestis otseselt ja kaudselt tööd 60 000 elanikule ning on eriti oluline tööandja väljaspool suuri tõmbekeskusi. Välja sõnas, et metsa- ja puidutööstustes loodud töökohad mõjutavad oluliselt ümberkaudseid ettevõtteid ja võimendavad kohalikku nõudlust teenindussektori töökohtade järele.

„Maapiirkondade toimetulek ja tööturg on kriisidele eriti vastuvõtlik. Toodangu mahu kasv puidutöötlemises on aidanud töökohti metsa- ja puidutööstustes hoolimata koroonapandeemiast valdavalt säilitada. See omakorda on panustanud ka teiste regioonis tegutsevate firmade toimetulekusse keerulisel ajal,” ütles Välja.