FOTOD: Eestimaa aiad peidavad uskumatult imelisi mängumaju

Jagage oma kogemusi ja näidake ka teistele, milline mängumaja, liivakast, kiik või sportimiskoht teil aias on. Ootame teie pilte ja kogemusi, millega lastele meeldib õues tegeleda ja kuidas kõige arukam ehitada oleks, aadressile maaelu@ajaleht.ee kuni 5. juulini. Osalejate vahel loosime välja auhindu.

Imeline mänguala oli ka enda lapsepõlveunistuse täitmine

Kadi Mõttus jagas osa meie õuealast, mis on 7- ja 2-aastase preili käsutuses. Veidi vähem kui aasta tagasi, kui kiigupuu jäi liiga väikeseks mitme erineva atraktsiooni jaoks, otsustasid nad suurelt ette võtta mängumaja ehituse. “Mis seal salata, eks see oli veidike nagu oma lapsepõlveunistuse täitmine,” kirjutas ta.

“Abikaasa kuldsete käte abil valmis koduga samas stiilis majake, mille ehitusel ja kujundamisel võtsime arvesse funktsionaalsust. Maja külge sai kinnitatud nii liumägi, ronimistee, kiigupuu, mis mahutab ämblik- ja ahvikiigu, ronimisredeli, trapets- ja tavakiigu, korvpallirõngas kui ka võrkkiik,” kirjeldas ta.

Maja ümber on palju ruumi jooksmiseks, liivakastiala, kaalukiik ning keksuplatsil on kasutatud dekoratiivkivi Magma, millele veekindla markeriga numbrid joonistatud). “Viimasena kinnitasime majaseinale ka putukahotelli, et tüdrukud saaksid avastada ja uurida putukamaailma.”

Mängumaja sisekujunduse soovisid nad jätta minimalistlikuks. “Märksõnadeks on valgusküllasus, lapsemeelsus, hubasus ja mugavus. Esimesel korrusel on kööginurk ja korvmööbel: siin on hea kohvikut pidada või karvasel vaibal nukkudega mängida. Pööran tähelepanu seinal olevale joonistusele: see on issi ja tütre joonistatud projekt, mis on lõpptulemusega üsna sarnane. Tore mälestus ühe suure unistuse algusest ja täitumisest. Laps mõistis, et unistused võivad täituda. Teisel korrusel on suuuur madrats, kus suviti ööselgi magada saab.”

Mängumajas on nii terrass kui väike veesilm

“Saadan pildi ühe seitsme aastase printsessi mängumajast, mis on ehitatud üsna kitsastesse oludesse, ühe eramu hoovi Tartus Tammelinnas. Majal on kaks korrust, rõdu, liivakast ning terrassi sisse rajatud väike veesilm, milles suvel hea jalgu jahutada. Öösiti hoiavad maja valgena mõned päikeselaternad. Rõdul on mõnus muruvaip, millel hea päevitada või sõbrannadega kohvikut mängida. Uksed-aknad on avatavad, et värsket õhku või naabri kassi sisse lasta,” kirjutas 7-aastase Kirsi isa Alvo Nurk.

Ta täpsustas, et maja on ehitatud kaks suve tagasi nii öelda käigupealt, kasutades laia sortimenti höövelmaterjali ning põhilisteks tööriistadeks kujunesid järkamissaag, akutrell ja tikksaag.

Ka väiksesse aeda saab ehitada imelise mängumaja. FOTO: Alvo Nurk

Vanaisa ehitas lapselapsele männiku

Pille Putko saatis meile foto mängumajast, mille ehitas oma 3-aastasele lapselapsele Lisettele vanaisa Paul Putko. Lapselaps kutsub oma mängumaja hellitavalt "männikuks".

Heisake purjed ja mäng saab alata!

Vallo Vunder saatis foto õunapuude varjus on peidus mängumajast, miille katusel kolmemastiline brigantiin. "Sellest saab liikuda üle kiige ehitatud laudtee kaudu varustusplatvormile, kuhu vintsiga vinnata emme valmis pandud piknikukorv," kirjeldas ta.

Mängumaja on kujundatud kui uhke purjelaev. FOTO: Vallo Vunder

Mängu täis päevad mööduvad Tornaado pardal

Ahto Lill saatis pildid 2-aastase Kermo ja 5-aastase Mirko piraadilaevast Tornaado. Laeva kajutis on mänguköök ja õues saab tahvlile kriititega joonistada. Lisaks on õues veel batuut, liivakast ja kiiged.

Helen Viinamäe saatis foto oma 11- ja 9-aastase tütre mängumajast uues suvemajas. "Mängumaja ehitas laste issi juba varem ja algne asukoht oli sel kortermaja hoovis. Ülespanekut ootab veel pesakiik ning laste suur soov on saada sealsete puude vahele ka väike seiklusrada," kirjutas ta saateks.

Helen Viinamäe laste mänguala. FOTO: Helen Viinamäe

Siret Õitspuu saatis meile foto muinasjutuliselt kaunist kahekordsest mängumajast.

Siret Õitspuu saadetud foto muinasjutulisest mängumajast. FOTO: Siret Õitspuu

Kene-Ly ja Hebe-Ly mängumaja Kihnus

Mängida saab nii kohvikut, poodi kui kodu

Kaidi Kraavik saatis meile fotod laste õues ajaveetmise kohast. "Liiv, kiikumine, trossiga sõitmine, ronimine ronimisseinast ja -võrgust, liumägi jms. Lastel tuleb mängides väga vahvaid ideid, mängivad kohviku pidamist, poodi ja kodu. Peavad mängumaja terrassil piknikku," kirjeldas ta.

Kristjan saatis meile foto oma pere mängualast, kus on kiiged, mängumaja ja liivakast, mis kõik omavahel sobivates toonides värvitud. Kuuma päikese eest kaitsmiseks on liivakasti juurde pandud ka päikesevari.

Kristjani pere mänguväljak- FOTO: Erakogu

Perekond Jaaksoni laste ja nende sõprade mängumaa. "Hetkel meeldib lastele kõige rohkem puu otsas turnida, kiikuda ja jalgpalli mängida," kirjutas Kaire Jaakson saateks.