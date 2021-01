Mida tehakse kütitud huntidega?

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts selgitas Maa Elule antud kommentaarides , et eestlastel kiskjate söömise kommet ei ole. „Kiskjakulinaariat meil ajalooliselt olnud ei ole.”

Hundikolju mõnikord väärindatakse ja nahast tehakse topiseid, aga liha läheb looduse ringlusesse tagasi. Enamasti toimitakse kütitud huntidega nagu maanteedel hukkuvate metskitsede ja teiste loomadega: need kas maetakse maha või toimetatakse metsa varjulisse kohta, kus väikekiskjad ja linnud need mõne päevaga ise ära utiliseerivad.

„Looduse loomulik ringkäik. Meil on palju neid, kes rõõmustavad, et saavad toitu,” seletas Korts.

„Varasematel aastatel, kui inimeste seas oli rohkem mõistmist looduse ringkäigust, jäeti hukkunud loomad ka samasse kohta, kus loodus need mõne päevaga endale võttis, aga tänapäeval tuleb need inimsilma eest kaugele toimetada, et mitte nn linnakorteri inimestes reaktsiooni tekitada.”