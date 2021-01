Seakatk toob jahimeestele kaasa raske lisatöö

Utiliseerimine tähendab loomakeha viimist vastavasse konteinerisse, neid on üle Eesti jahimajade juures, sealt edasi rändab see põletusse.

Kui metsast leitakse surnud metssiga, teavitatakse veterinaarametnikke, et need proovi võtaksid, ja üritatakse korjus ikkagi konteinerisse toimetada. Kui aga lagunemisprotsess juba hulk aega käinud, siis koht desinfitseeritakse ja korjus maetakse samasse kohta.

Korts rääkis, et jahimeestel on juba esimesest katkupuhangust kogemused ja metsas käiakse lahtiste silmadega, et võimalikud korjused kiirelt üles leida. Head abilised on seejuures linnud.