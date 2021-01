Möödunud aasta oli raske, seda ei peaks kordamagi, ja kriisi ajal kerkivad kitsaskohad eriti valusalt esile. Kuid mullu töö jaoks räägitud vestlustest on mulle jäänud meelde mitme põllumajandustootja öeldu: esimest korda peavad põllumehed tõestama hakkama, et neid tegelikult ikka on vaja; tahame riigilt lihtsalt teada, kas mahetootmist üldse on vaja; kurb on kuulda, et meie tööd polegi vaja, et pigem ostetaks sisse.