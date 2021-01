Mida ootavad maal ettevõtlusega tegelevad inimesed uuelt aastalt?

Maasikakasvatajad uurivad seda juba praegu ja oleme vastuseks saanud, et kõik on endine, aga kindlustunnet meil tegelikult praegu pole. Eelmine aasta näitas, et üllatusi võib tulla viimasel hetkel. Praegu on aega sellega tegeleda ja me sooviks kinnitust, et meil on võimalik oma hooajatöölisi turvaliselt siia ja pärast koju tagasi toimetada.

Novembris otsustas valitsus 2020. aasta riigieelarve muudatustega toetada põllumajandussektorit 12 miljoni euro suuruse kriisiabiga. Meile on öeldud, et tõenäoliselt on sealt midagi ka maasikakasvatajatele mõeldud, aga sellega kogu info ka piirdub.

Loodame, et toetust saavad need, kes on reaalselt kahju kannatanud. Praegu meil vastust pole, kui suur on see summa ja kas tekkinud kahju saab kriisiabiga ka hüvitatud. Sõnu “tõenäoliselt”, “arvatavasti” ja “võib-olla” on olnud, aga konkreetset vastust meil veel endiselt pole.

Aleksander Kilk, Eesti Mesinike Liidu juht

Soovime, et mesilased ja mesinikud jõuaksid hea tervise juures läbi talve kevadesse.

Mesinikud mõistagi soovivad koguda mesilaste abil hea meesaagi ja selle ka edukalt ära müüa.

Loodame, et Eesti elanikud õpivad senisest veelgi rohkem hindama ja kasutama oma toidulaual ning tervise tugevdamiseks väärtuslikku Eesti mett ja teisi mesindussaadusi.

Soovime, et ühiskond ja iga üksik inimene peaks üha tähtsamaks meie keskkonna võimalikult hea käekäigu kaitsmist ja toetamist. Samuti seda, et mõistetaks ja hinnataks vääriliselt mesilaste kui tolmeldajate olulist rolli keskkonna hea seisundi ja tasakaalu hoidjatena.

Viljar Veidenberg, Pajumäe talu peremees:

Sooviks, et sel aastal oleks jätkuvalt jaksu ja tervist oma piimatooteid teha ning et oleks veelgi rohkem neid inimesi, kellel on võimalik meie maitsvaid tooteid proovida.

Suuri muutusi ei oskagi ma praegu soovida, pigem tahaks senisest rohkem stabiilsust ja vähem muret viirushaigustega.

Veiko Pak, Kadarbiku Köögivili OÜ tegevdirektor:

Kõige suurem toetus ettevõtjale on see, kui luuakse tingimused, kus on võimalik ettevõtlusega tegeleda.

Muidugi on ekstreemseid olukordi, kus riigil on vaja sekkuda, aga ettevõtjana ei saa ma ju eeldada, et riik paneb piiri kinni, et Läti või Aafrika porgand ei tuleks Eesti turule.

Kõige suurem abi on see, kui lastakse rahulikult tööd teha ega tekitata ettevõtjale bürokraatiat juurde.

Mullu novembri algul pöördusid põllumajandussektori esindusorganisatsioonid Maaeluministeeriumi poole ettepanekuga algatada kodumaise puu- ja köögivilja käibemaksu alandamiseks seadusemuudatus praeguselt maksumääralt Lätiga samale tasemele ehk viiele protsendile.

Läti kogemus näitas, et ettevõtja võitis läbi selle ja lätlased on ka osanud oma turgu hoida – nad on oma jäägid meile müünud. Neil on käibemaksu alandamine aidanud tugevamaks saada, tootmist paremini arendada ja organiseerida – see ongi tingimuste loomine ettevõtjatele (Lätis kasvas puu- ja köögiviljasektoris nii käive kui ka kasvupind – toim).