"Aastavahetuse paiku toimunud muutused paistavad olevat püsivamat laadi, nii et lumi jääb pikemaks ajaks. Tõenäoliselt on idapiiri ja saarte vahel väga suur õhutemperatuuri erinevus ka edaspidi. Kuigi on prognoositud väga külma ilma, on pakasepiir nihkunud üha kaugemale tule­vikku. Kas tuleb miinus 25 kraadi? Nagu ikka, elame-näeme!” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik oma iganädalases Maa Elu ilmaloos.

Riigi ilmateenustuse andmetel on laupäev (16.01) kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta. Tuul puhub öösel põhjakaarest, päeval pöördub läänekaarde ning on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres langeb alla -15, kagunurgas alla -20°C, päeval Lääne- ja Põhja-Eestis -7..-12, ida pool kuni -15, Kagu-Eestis kuni -18°C.

Pühapäeval (17.01) jääb kõrgrõhkkond pisut nõrgemaks, aga hoiab suurema saju eemal, on vaid üksikute nõrkade lumehoogude võimalus. Tuul on nõrk ja puhub läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -7..-12, sisemaal -13..-18, Kagu-Eestis kuni -22, päeval -4..-9, Kagu-Eestis kuni -12°C.

Esmaspäeval (18.01) laieneb Läänemerele madalrõhkkonna serv, aga tänastel andmetel see tuult veel ei tõsta. Toob aga päevaks kerget lund lisaks. Õhutemperatuur on öösel saartel 0..-5, mandril -6..-11, kohati -15, päeval lääne pool 0..-4, Kesk- ja Ida-Eestis -5..-10°C-ni.