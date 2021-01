Kogu jaanuarikuu tõotab tulla lumine

„Aastavahetus juhatas sisse uue aastaaja. Tegelikult sadas juba jõulude ajal kagupiiril pool meetrit lund, mis ei jõudnud järgnenud sulailmadega kaduda. Nüüd on suuremas osas Eestist lumi maas ja näib, et see püsib kuu lõpuni. Ilm läheb külmemaks, aga esialgu mitte kuigi palju, ometi piisab sellest lume püsimiseks,“ kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik oma iganädalases Maa Elu ilmaloos.