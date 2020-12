Doktoritöö: tõhus piimatootmine algab õigesti hoitud karjast

21. detsembril kaitseb Eesti Maaülikooli doktorant Helis Luik-Lindsaar filosoofiadoktori väitekirja teemal „Eesti põllumajandusettevõtete ja maapiirkonna kohalike omavalitsuste tehnilise efektiivsuse hindamine andmeraja analüüsiga. Evaluation of technical efficiency in farms and rural municipalities in Estonia using data envelopment analysis”. Töös hinnati piimatootjate ning teravilja- ja õlikultuuride kasvatajate tehnilist efektiivsust.