Keerulises olukorras seakasvatajad otsivad lahendusi

Sigade Aafrika katku jõudmine Saksamaale on Euroopa suurimale sealiha tootvale riigile kaasa toonud ekspordipiirangud Hiina suunal. Saksamaal noteeritav sealiha turuhind langes septembris tasemele 1,27 EUR/kg eest ning novembri keskel toimus uus hinnalangus tasemele 1,19 EUR/kg.

Sealiha hinnad on üldiselt kogu ELis erakordselt madalal tasemel, sageli allpool tootmiskulusid, söödahinnad aga tõusevad endiselt. Kokkuleppe puudumine Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistel läbirääkimistel tekitab mitmetele ELi suurte tootjamaade ettevõtetele täiendavat ebakindlust.

Viimastel kuudel on sealiha turuhind uuesti langenud drastiliselt madalale tasemele ja söödavilja hind oluliselt tõusnud.

„Eesti sealihatootjatel on keerulised ajad – ühelt poolt ei ole valdkond veel taastunud 2014. aastal vallandunud sigade Aafrika katku leviku ulatuslikest mõjudest, samas on viimastel kuudel sealiha turuhind uuesti langenud drastiliselt madalale tasemele ja söödavilja hind oluliselt tõusnud. Selles olukorras on väga tähtis riigi poolt antav erakorraline abi kodumaise seakasvatuse toetuseks,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.