Statistika: sigade arv on pärast katkukriisi taastumas

Kolmandas kvartalis saavutati piimatootmise mahus uus rekord. Kolme kuuga toodeti 215 600 tonni piima, mis on 3,8% rohkem kui aasta eest. See ületab ka esimeses kvartalis püstitatud rekordit 0,4% võrra.

Suurimaks murekohaks nii piimatootjatele kui kogu põllumajandussektorile on madal piima kokkuostuhind. Kolmandas kvartalis oli see 278,72 eurot tonni kohta, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,8% madalam.