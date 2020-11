Noored loomaarstid pälvisid tunnustuse

500-eurose stipendiumi pälvis Eesti Maaülikooli loomakasvatuse eriala üliõpilane Anette Matto, kes on juba varasest noorusest näinud oma tulevikuna piimaveise karja arendamist ning võtnud selle ka tulevases karjääris südameasjaks.

Stipendiumikomisjoni hindab noore tulevikutalendi sihikindlust ja pühendumist töömahukale valdkonnale.

Noore loomaarsti/loomakasvataja preemia (1200 eurot) laureaadiks osutus praktiseeriv noor loomaarst ning ühtlasi loomakasvataja Anni Viljaste-Seera.

Noore praktiku esitas preemiale Eesti Lamba- ja kitsekasvatajate liit, kelle sõnul on Anni Viljaste-Seera olnud töötanud suurtes Eesti lüpsifarmides ja olnud seal tegev just neil aegadel kui on toimunud suured muutused nagu uute lüpsisüsteemide ehitamine.

"Üleminek uutele süsteemidele on alati keeruline ja raske ning sellistel hetkedel on väga vastutusrikas olla loomaarst tuhandetele loomadele, et tagada ülioluline hea karjatervis," sõnas preemiataotluses liidu tegevjuht Vallo Seera.

Noore loomaarsti/ loomakasvataja fond on SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi juurde loodud allfond, mis on ellu kutsutud toetamaks loomakasvatuse või veterinaarmeditsiini erialal õppiva üliõpilase õpinguid ning lisaks tunnustada ka juba tööd alustanud noore praktiku tegevusi, kelle tegevus on suunatud produktiivloomadele.