Kella keeramine tõi piimatoodangu languse

Asjaolu, et aastas on üks ööpäev 23 tundi ja teine ööpäev 25 tundi pikk, toob piimatootmise näitel lausa otsest majanduslikku kahju, selgus kellakeeramise teemat lahanud saatest "Aktuaalne kaamera. Nädal".

"Nii nagu 90 protsendi inimeste jaoks, on ka loomade jaoks kella keeramine väga tundlik teema ja meie probleem on see, et piimatoodang langeb nädala lõikes. Võiks öelda sisegi 10-20 tonni kaotame sellega piimatoodangus," selgitas Väätsa Agro tegevjuht Lenno Link.