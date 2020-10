Pirita linnaosa plaanib lihaveiste abi kasutada ka uuel aastal

Linnaosavanem on rahul ka loomade tööga. "Karjatamise tulemusena on Kõrkja saare niidud kenasti madalaks pügatud ning loomad on puhastanud võsast ja kõrgest rohust ka puudealused," nentis Liinat. Ta lisas, et kuna loomad olid Kõrkja saarel veel oktoobris, siis sõid nad neidki taimi, mida suvel toidukülluses esimese hooga ei tahtnud.