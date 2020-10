Piimatootja: ellu jäävad suured farmid, kes kannatavad hinnakõikumised välja

“Piim on meie üks hea ekspordivõimalus. Lehm annab piima iga päev ja seda meie mulla peal kasvava söödaga ja meie inimeste tööga. Kõik jääb Eestisse alles ja tühja kohta ei teki. Piima ületootmine on parajalt abstraktne mõiste. Maailmaturul on alati vaja piima ja piimatooteid. Jah, hinnad käivad üles alla ja see paneb pingutama. Turg nii lihtsalt toimib," selgitas Margus Muld Maa Elule antud intervjuus .

Kuid hoolimata sellest usub ta, et Eesti piimandusel ja Eesti põllumajandusel on tulevikku. “Loomade arv meil kindlasti veel väheneb, just väiksemate farmide arvelt, kes saavad kõige enam pihta madala piimahinna ja riigi vähese toetuse juures. Aga tootlikkus lehma kohta suureneb. Ellu jäävad suured farmid, kes kannatavad hinnakõikumised välja. Aina karmimaks lähevad ka keskkonna ja looma heaolu tingimused. Needki nõuavad raha,” täiendas ta.

“Mitte keegi ei saa hakkama võõrtööjõuta. Me ei peaks tegema siin oma teooriaid, need lihtsalt ei tööta. Seda näitas väga ilmekalt maasikakorjamise probleem. Oma inimene ei tule tööle, maksa palgatoetusi või mida iganes ja maasikas jäigi põllule. Ka lehmad jäävad söötmata ja lüpsmata, kui meil pole kolmandatest riikidest pärit töötajaid. Tuleb hoopis rõõmustada, et nemad on valmis tulema lauta tööle Eestisse,” lisas ta.

Mitmed karjad on lõpetamas või lõpetanud

Ka Tõuloomakasvatajate esimees Tanel-Taavi Bulitko sõnas Kuku raadios Maatunnile antud intervjuus, et paraku on tendents sinnapoole, et paljud karjakasvatajad on sel aastal lõpetanud või lõpetamas.

“Sel aastal on juba mitu päris suurt karja lõpetanud ja kahju on ka sellistest talukarjadest, kes ei olegi väga väikesed karjad, kus on juba paarsada looma, ja ka nendel on tendents lõpetamise suunas,” sõnas ta.

Piimakasvatus- ja veisekasvatussektor on Bulitko sõnul sektorid, kus pärast lõpetamisotsust on taastamine praktiliselt võimatu.

Bulitko tõi välja, et ERM-is toimunud Eesti põllumajanduse aastanäitusel tõi Ameerikast pärit lektor välja, et piimatoodete ja piima nõudlus seoses rahvastiku kasvuga maailmas tegelikult tõuseb.

“Meil on väga hea potentsiaal oma loodusliku kliima, looduslike rohumaade ja tõuaretuse teadmiste poolest seda sektorit hoida ja laiendada. Kahjuks aga selline kahanev tendents on olemas. Selles suhtes on väga oluline riigipoolne abi,” sõnas ta.

“Kui me vaatame trende piimahinna osas, siis on need põhimõtteliselt viimased kümme aastat suhteliselt muutumatud olnud, ainult efektiivsus ja talumehetarkus võimaldavad seda sektorit jätkata. Ega meil väga suuri unistusi selle piimahinna osas ei ole. Me peame hoidma oma tõukarja, mida on läbi sajandi aretatud, ja säilitama seda sektorit Eestis,” sõnas ta.