Karjuv ebaõiglus võib põllumehed taas Toompeale viia

Oleme kokku arvutanud, et selle kuue kuu jooksul tekib piimatootjate rahakotti üle 8 miljoni euro suurune auk.

Lihaveisesektorisse on koroona toonud turustusraskused – statistika näitab, et lihaveiseid on teistesse riikidesse müüdud mitu korda vähem, sest tarneahelad pole normaalselt toiminud ning välisturgudel on mitmed probleemid.

Siseriiklikku toetust vajab ka turukriisis seakasvatus, kus eelmise suure kriisiga oleme kaotanud isevarustatuse võime.

Kas teieni on jõudnud info tootjatest, kes on oma karja müüki pannud?

Trend, et väiksemad karjad kaovad, on üldine, ja kriisides see alati kiireneb. Praegu on selgelt olukord, kus keskmiste, 200-300 lehmaga, piimakarjade seas on 10-15 karja kindlasti lõpetamas.

See tähendab, et tootjad püüavad oma ettevõtet müüa. Ja müüjad on Eesti oma inimesed, kes vastu ei pea. Ostjad on pigem välismaised ettevõtted. Tegu ei ole rõõmustava arenguga.

Mis on edasised sammud?

Esimesed sammud on olnud konsultatsioonid poliitikutega nii valitsuses kui riigikogus. Kohtusime eile maaeluminister Arvo Alleriga, kes üleminekutoetuse taotluse täismahus riigieelarvesse tegi, ja oleme kindlasti tema selja taga, et riigikogus saaks valitsuses tehtud viga parandatud.

Suhtleme nii maaelu- kui rahanduskomisjoniga, et leida poliitilist toetust, sest riigikogul on viimane sõna. Eelmisel aastal leiti riigikogus 5 miljonit eurot, loodame selliseid arenguid ka sel aastal. Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk on ka leheveergudel öelnud, et 5 miljonit oleks reservis justkui olemas. Tuleb töötada selle nimel, et oleks 15 miljonit.

Kas põllumehed on taas valmis oma õiguste eest seismise nimel ka Toompeale minema?

See kogemus on meil, paraku, pikaajaline olemas – oleme seal käinud edukalt ja vähem edukalt. Viimati käisime seal mullu 10. detsembril üsna samal teemal.

Sellekohast otsust põllumajanduskojas pole tehtud, aga ettepanek liikmete poolt on tulnud ja kaalume seda päris tõsiselt.