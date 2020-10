Valitsus ei leidnud riigi rahakotist põllumeeste toetuseks sentigi

Veel kümmekond päeva tagasi ütles maaeluminister Arvo Aller, et põllumeestele mõeldud 15,3 miljonit on riigieelarves sees. Kuigi läinud nädalal riigikogule antud eelnõu seletuskirjas on valitsuse prioriteetide loetelus must valgel kirjas: „Jätkatakse põllumeestele tõuaretustoetuste ning üleminekutoetuste maksmist”, pole toetust ennast sentigi.

Aller tunnistas täna, et 2021. aasta riigieelarve läbirääkimised on olnud pingelised, kuna riigi kulud on tuludest kaks miljardit suuremad. „Maaeluministrina esitasin omad ettepanekud, aga prioriteetiteks on praeguses olukorras tervishoid, riigikaitse, siseturvalisus ja pensionid,” põhjendas ta.

Riigieelarve pole siiski veel lukku pandud ja sellest nädalast algasid arutelud riigikogu komisjonides. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles, et ta on juba teinud ettepaneku eraldada valitsuse reservist viis miljonit eurot põllumeeste toetuseks.