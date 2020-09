Hiiekalendri järgi saabub 10234. aasta

Hiiekalenderis on kasutatud põliseid maakeelseid kuu- ja pühade nimesid. Näiteks on september

sügiskuu ja mihklipäev on kasupäev. Lisatud tekstid tutvustavad lühidalt iga kuu tähtsamate tähtpäevade tavasid.

Kalendri kuupildid on valitud Hiite kuvavõistluse võidufotode seast. Fotodel on Eesti ja hõimurahvaste looduslikud pühapaigad: hiied, pühad puud, allikad, järved, kivid ja mäed.

Trükis sisaldab iidse ruunikalendri eeskujul koostatud sirvikalendrit. Huviline leiab kalendri lisalehekülgedelt ka juhised ruunide lugemiseks, samuti selgitused pühade ja pühapaikade tähenduse ja tavade kohta. Tavade järgimist hõlbustab seegi, et kevadiste tähtpäevade puhul, mil tavaks on tervitada tõusvat päikest, on kalendaariumisse lisatud päikesetõusu kellaaeg.