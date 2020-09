Selgus sigade Aafrika katku leviku osas võib saabuda alles poole aasta pärast

"Ei saa välistada, et tegemist on teatud mõtted uue nakkusega. Viirus võib pärineda nakatunud metssealt, mis kütiti ajal kui viirus veel aktiivselt levis, kuid mis on jäänud uurimata ja mille liha sügavkülmas tänaseni seisnud. Jäägid sellest lihast võisid jõuda metssigadeni näiteks avatud kompostihunnikust või viidi need lihtsalt metsa alla," selgitas professor Novaatorile antud kommentaaris.