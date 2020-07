Maapiirkonna turismiettevõtjad toibuvad kriisist kiiremini

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse turismiarenduskeskuse äriturunduse valdkonnajuht Annely Vürmer selgitas "Aktuaalsele kaamerale" , et siseturistid lähevad suvel pigem linnast välja väiksemaid piirkondi külastama.

"Võib-olla hea põhjus või mille pärast minna reisima, on näiteks toit. Eestis on juulis-augustis üle kümne toidufestivali, kodukohvikute päeva. Küll on küüslaugust, sibulateest kuni džinnifestivalini," rääkis ta.