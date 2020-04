Ekspert ennustab siseturismile head suve

Rakveres hotelli pidava Maris Nõgu sõnul kukkusid kuu tagasi ära kõik poole aasta broneeringud, mis hakkavad nüüd vaikselt taastuma. “Päris selge, et inimesed sõidavad sel suvel mööda Eestit ringi ja otsivad siinseid avastamata kohti rohkem kui kunagi varem,” ütles Nõgu.

“Keegi ei suuda kogu suve nelja seina vahel veeta ning otsitakse võimalusi puhkamiseks. Isegi kui piirid avatakse, siis suur osa inimestest lihtsalt ei julge välismaale sõita. See on siseturismile suur võimalus, et eestlased otsivad masside vältimiseks suurte spaahotellide kõrval üles ka väiksemad kohad ja turismitalud. Tallinna ümbruses on selgelt näha, et näiteks loodusturism juba on tõeliselt aktiivne,” ütles Mainori õppejõud.

“Siseturism võib hakata ka varasemast teistpidi toimima. Näiteks tulevad inimesed kaugematest kohtadest Tallinna avastama, mis aitaks Airbnb-pidajaid,” lisas Nõgu. “Eesti turismiettevõtjad valmistuvad aktiivseks hooajaks. Aega on praegu üle, teen ise oma hotellis suveks remonti ja sama näen seda ka paljudes teistes kohtades. See näitab, et ettevõtjad usuvad, et turismihooaeg ei jää soiku. Paljud võidavad, aga eks on ka neid, kes on raskustes,” rääkis Nõgu.

Ka sündmusturundusfirmadele paistab lootus ja uued võimalused. Kui suuri avalikke pidusid ilmselt see suvi ei toimu, siis kasvab selgelt nõudlus väiksemate, piiratud arvuga sündmuste vastu.

“Praegu püsivad spaahotellide hinnakirjad endisel tasemel. Suuremate hotellide omanikud loodavad, et turism lähiriikidest taastub. Sõltuvalt lähiriikidele piiride avamisest võib soomlaste kõrval siia sattuda rohkem lätlasi. Samas jäävad ilmselt Vene turistid piirangute tõttu see hooaeg tulemata,” prognoosis Nõgu.

“Klientide meelitamise märksõnad on selgelt ohutus, sanitaarus ning 2+2 reegel. Seetõttu on paremas lähtepositsioonis need majutused, kus on näiteks eraldi kämpingumajad,” ütles Nõgu. “Turismiettevõtted peavad nüüd ka ise rohkem klientide meelitamiseks pingutama. Kui suured hotellid oskasid sotsiaalmeedia jaoks ilusaid pilte juba ammu üles panna, siis nüüd hakkavad ka väiksemad kohad ses osas järgi tulema. Muutunud olukord paneb ka rohkem tootearendusega tegelema – paari öö kaupa rentimise kõrvale tekivad pikemad paketid, mis seni olid rohkem välisturule mõeldud,” kirjeldas turismiekspert.