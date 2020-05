Koroonakriisi tõttu saab teoks Eesti esimese tõupullide veebioksjon

Valgamaal tegutseva veisekasvataja Vilsi Angus OÜ üks omanikke Tiina Tomson ütles, et koroonakriis on nende elu muutnud.

„Ära jäi Maamess. Oleme seal oma loomadega osalenud ja plaanisime selgi aastal tõupullidega oksjonile minna. Maamess on koht, kus toimub nii mõnigi tehing,” rääkis Tomson. „Samas – loomadel jäi ära stress, mida nad paratamatult messil väljas olemisega kogevad.”

Tomsoni sõnul on suur probleem, et ostjad ei saa kohapeale loomi tulla vaatama. Ühe pulli Vilsi Angus siiski koroonaajal Lätti müüs ja selle müügi sai korraldada video­tutvustuse abil.

„Praegu on just tõupullide peamine ostuaeg, sest sügisel vastu talve endale pulli naljalt osta ei taheta. Ostjad on aga ettevaatlikud – keegi ju ei tea, kui hulluks asi läheb. Igaüks praegu kaalub, kas on ikka vaja looma osta,” selgitas ta.

Päris käed rüpes tõuloomakasvatajad ka ei istu. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraldab 4. mail Eesti esimese tõupullide veebioksjoni.

„Mõte on hea, näiteks USAs on taoline formaat väga levinud,” ütles Tomson. Ka Vilsi Anguse kaks anguse tõugu pulli on oksjonil väljas ja neile loodetakse leida uued omanikud.