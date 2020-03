Veterinaarid soovivad samuti ligipääsu koroonaviiruse testimisele

Seetõttu on esmatähtis, et loomaarstid koos abipersonaliga, töötades erinevates sektorites, oleks määratletud kui „elutähtsad tervishoiutöötajad“. See tagaks neile tööks vajalikud vahendid ja annaks ligipääsu koroonaviiruse testimisele, mis võimaldaks vähendada nakkuse levikut tööülesannete täitmisel, kiirelt korraldada haigestunud loomaarstide karantiiniseerimist ning võimaldaks samas nende kiiremat tööle naasmist.

Käimasoleva kriisi ajal on loomaarstid võtnud kasutusele kõrgendatud bioohutus- ja hügieeninõuded, muutnud töökorraldust ning soovitanud omanikele võimalusel pöörduda loomaarsti poole üksnes väga tõsiste murede korral, et säästa ravimite ja teiste materjalide varusid, mis hakkavad lõppema.

Arvestades, et ettevõtjatest loomaarstidel ei ole humaanmeditsiiniga sarnast riiklikku süsteemi ja tuge, siis soovivad nad, et vajadusel oleks ettevõtjatest loomaarstidel võimalik taotleda riigi rahalist toetust. Veterinaarse teenuse jätkamine tagab igapäevase ohutu ja kvaliteetse toidu, zoonooside kontrolli all hoidmise ja varajase diagnoosimise, loomadele ravimite ja raviteenuse kättesaadavuse, mis on neile ja rahva tervishoiule eluliselt vajalik.