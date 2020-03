Joakim Helenius: Euroopa Liidu toetused väikefarmidele on raha raiskamine

Trigon Dairy Farming Estonia nõukogu esimees Joakim Helenius rõhutas eelmisel reedel Väätsa Agro AS Lõõla farmikompleksis kolmanda lehmalauda avamisel suurfarmide ja keskkonnasäästlikkuse tähtsust piimatootmises. Et keskkonnasäästlik tootmine vajab uut tehnoloogiat, on tema hinnangul Euroopa Liidu toetused väikefarmidele raha raiskamine, sest ainult suurtootjatel on tema sõnul tulevikku.