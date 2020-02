Veisekasvatuses olid suurimad abimehed linaseemned ja koduõllepärm

Veisekasvatus on aastasadu olnud üks peamisi loomakasvatuse harusid Eestis. Sestap on aja jooksul välja kujunenud mitmed uskumused ja rituaalid, millega püüti ära hoida loomahaigusi ja suurendada karja produktiivsust.

Uurimuse autorid Raivo Kalle Itaalia Gastronoomiateaduste ülikoolist (Pollenzo) ja Marko Kass Eesti Maaülikoolist peavad selle üheks väärtuseks, et läbi on analüüsitud etnoveterinaarias kasutatud taimede, seente, vetikate ja sammalde loend – kokku üle 65 liigi.

Loendist selgus ka see, et toona oli veisekasvatuses kõige laialdasemalt kasutuse linaseemned ja koduõllepärm. „Täna jääb neist muidugi väheks, et suurendada lehma piimatoodangut või ennetada haigusi,“ kommenteeris Kass.

„Kui nüüd mõelda asjaolule, et mõned aastat tagasi manustati USAs põllumajandusloomadele ligi 17 000 tonni antibiootikume, mida on neli korda rohkem kui inimestele müüdud kogus, siis peame loomakasvatuses otsime alternatiive seniste käitumistele,” rõhutasid uuringu autorid. Veel lisasid Kalle ja Kass, et alati on tark heita pilt ajalukku, kust võime leida lahenduse tänastele probleemidele, kaasa arvatud veisekasvatuses.