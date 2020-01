Ministeerium püüab peatada piimatootjate vähenemist saartel

„Viimaste aastate areng Eesti piimatootmises näitab, et seitsme aastaga on Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus piimalehmi pidavate tootjate arv vähenenud ligemale poole võrra ning jätkuvalt on languses ka piimalehmade arv,“ lausus maaeluminister Arvo Aller. „Eesmärk on peatada saartel piimalehmapidajate arvu vähenemine ning seetõttu makstakse neis piirkondades piimalehma kasvatamise otsetoetust.“