Pliimoon on kahjulik nii loomadele kui ka inimestele

“Selge on see, et me pliimoona kasutamise keelamisest või piiramisest ei pääse. Seda otsustab Euroopa Parlament. Inimeste ja ka teistele planeedi elanikele on plii eluohtlik. Mida vähem me pliid juba praegu kasutame, seda kasuliikum meie kõigi tervisele,” kirjutab Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) kodulehel seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe.