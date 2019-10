Metssigadel on sel aastal tuvastatud 76 seakatku juhtumit

”Hea tulemuse taga on kahtlemata mitme osapoole suur töö. Kuid katkuoht ei ole kindlasti kuhugi kadunud,” ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

”Endiselt on oluline hoida kontrolli all metssigade arvukus, mille eesmärgiks on takistada taudi levikut metsas ja vähendada katku farmidesse jõudmise riski.”