Hiinas aretatud sead on sama suured kui jääkarud

Bloomberg vahendab, et kõnealune siga on osa karjast, mida püütaksegi võimalikult suureks aretada. Selle tegevusega soovitakse leida lahendus sealihapuudusele, mis suure elanikkonnaga riiki sigade Aafrika katku tõttu kimbutab ja mis on tõstnud sealiha hinna väga kõrgele.