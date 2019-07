Eesti parim talutoit on tume kasesiirup

ETKLi juhi Kerli Atsi sõnul on ääretult tore, et võistlusest võttis osa rekordarv talutooteid. Näiteks juustude kategoorias võistles omavahel 21 toodet: valikus olid erinevad kõvad ja pehmed juustud, hallitus- ning praejuustud.

Ta lisas, et kuigi eelneval kolmel aastal on parima talutoidu tiitliga pärjatud just piimatooteid, valmistatakse tänapäeva talutootmistes veel palju muudki.

„On äärmiselt tore, et selle aasta võitjaks on just innovaatiline toode, kasesiirup. Kasekunst on oma tootearenduses väga eesrindlik, lisaks on toodetel ka pilkupüüdvad pakendid, mis väärivad igati tunnustamist,“ sõnas Ats.