Parimate talutoitude seas oli suitsutatud vutimune ja juustušokolaadi

Kolmapäeval kogunes Balti Jaama Turu demokööki 13-žürii, et valida konkursile “Parim talutoit 2019” saadetud toodete seast parimadad talutooted kaheksaks kategoorias. Žürii tööd juhtis rahvusvaheliselt tunnustatud tippkokk Angelica Udeküll restoranist Wicca.

Konkursi üldvõitja kuulutatakse välja 13. juulil toimuval XXVIII talupäeval, mis sel korral toimub Ida-Virumaal Eesti kaevandusmuuseumis.

Konkurssi korraldab Eesti Talupidajate Keskliit juba neljandat aastat ja sel korral saatsid Eesti tootjad ja talunikud konkursile rekordilised 86 toodet.

Väärt auhind

Eesti Talupidajate Keskliidu tegevjuhi Kerli Atsi sõnul on rõõmustav, et konkursile saadeti niivõrd palju tooteid. Atsi sõnul motiveerib osalema võimalus tutvustada oma tooteid ja koguda tuntust. Lisaks samuti väärtuslik auhinnafond ehk 1500-eurone turundustugi, mille sisu osas saab auhinna võitja ise kaasa rääkida.

Kerli Ats tõi näiteks mulluse võitja, Männiku piimalammaste talu, kes saatis eelmisel aastal konkursile lihtsa etiketiga tooted, mis võitsid žürii südame oma hea maitsega. Tänu auhinnale on neil nüüd sel aastal konkursil juba kaunilt kujundatud etikettidega tooted.

Seda on kinnitanud ka Männiku piimalammaste talu perenaise Kaisa Tähe, et ootamatu võit andis neile vajalikku tuge juurde. „Selline tunnustus oli meie jaoks suur au ja andis hoogu juurde nii võidutootele kui ka meie taluettevõttele,“ kinnitas ta.

Sel aastal tutvustas talu laadal teiste toodete seas oma lambapiimast tehtud grilljuustu, mida soovitakse ka laatadel väga osta. Lisaks pakuvad nad aga ka lambapiimast jäätist, mida suvel neid laatadel kohates kindlasti tasub proovida. Nende Mango-põldmarja lambapiimajogurt valiti aga 2019. aasta parimaks piimatooteks.

PARIMAD TALUTOIDUD 2019 Parim piimatoode 2019 - Mango-põldmarja lambapiimajogurt (Männiku Piimalambad)

Parim talujuust 2019 - Andre Grand Old 2017 (Andre Juustufarm)

Parim pagaritoode 2019 - Rukkiteraleib (Kaarli Talukaup)

Parim liha/valgutoode 2019 - Suitsutatud vutimunad anšoovises (Põhja-Eesti Vutifarm)

Parim maius 2019 - Andre Juustušoks 2017 (Andre Juustufarm)

Parim tervisetoode 2019 - Mahe tume kasesiirup (Kasekunst)

Parim jook 2019 - Kasemahl “Kanepi ja ingveriga” (Birch Lagoon)

Parim lisand 2019 - Piesta õunastroop (Piesta Kuusikaru talu)

Samaaegselt hindamisega Balti Jaama Turul toimus seal ka üritusega seotud väike taluturg, kus oli võimalik konkursil osalevaid tooteid ja teisi samade tootjate pakutavat mekkida. Et üritus toimus Balti Jaama turul, oli see Kerli Atsi sõnul hea võimalus ka pealinlastel toodanguga tutvuda. Kui oma kodukandis on tooted tuntud, siis kaugemal võivad need vajada veel tutvustamist.

“Talutootel on ka veidi kõrgem hind,” lisas ta, et selline tutvustamisüritus on hea võimalus klientidele näidata, et Eesti talunike tooted on oma hinad väärt.

Eesti juustud teevad ilma

Võistlustele saadeti konkurentsitult kõige rohkem erinevaid juustusid - kokku 21.

“Eesti piimatootmine on väga kõrgel tasemel,” põhjendas Ats ja lisas, et ka konkursipäeval oli naljatledes jutuks, et peagi pole Itaalia juustutootjatel enam põhjust meie turule oma tooteid tuua, sest Eesti piimatootjad on usinad ja kui Itaalia juustutegijatelt tarkus ja nipid õpitud, tehakse sama hästi või isegi paremini.