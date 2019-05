Teadlased leidsid seakatku vaktsiini

Aprillis avaldatud teadusartiklist on näha, et metssea suukaudne vaktsiin pakkus 92%-list kaitset Aasias ja Euroopas ringleva kõrge patogeense tüve vastu.

„Teadusartikkel kirjeldabki ühe vaktsiiniprototüübi esmaste katsete tulemusi, mis tunduvad üsna paljulubavad,“ selgitas Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktori asetäitja loomahaiguste alalImbi Nurmoja. Tegu on esmase katsega. „See tähendab, et minimaalne võimalik aeg sobiva prototüübi leidmisest kuni reaalse tootmise ja turustamiseni on minimaalselt 5‒7 aastat,“ andis Nurmoja teada.