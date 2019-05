Kolme riigi põllumehed arendavad ühiselt tõuloomade eksporti

„Tõuloomade eksport on üks täiendav võimalus meie piima- ja lihaveisekasvatajatele sissetulekute kindlustamiseks. Tõuloomade müügi eelduseks on karjakasvataja sihipärane ja teadlik aretusalane tegevus. Ekspordil on samuti võtmetähtsusega karjade hea tervis nii farmi kui riigi tasemel,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.