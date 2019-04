Eestis levib hobuste gripp

„Hobuste gripp on diagnoositud kahes tallis, millele on tänaseks kehtestatud kitsendused,“ teatas Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja –heaolu osakonna nõunik Maarja Kristian pressiteate vahendusel.

„Kitsenduste korral on keelatud talli sisse tuua ja välja viia hobuseid ning teisi loomi. Samuti on piiratud inimeste ja transpordivahendite liikumine farmi territooriumile.“

Hobuste gripp on väga nakkuslik ning ägedalt kulgev viirushaigus, mida iseloomustavad palavik, hingamisteede põletik, kuiv köha, üldine kurnatus ja raskematel juhtudel kopsupõletik. Tiinetel loomadel võivad tekkida abordid. Tänapäeval on haigus levinud pea kõikides riikides, kus kasvatatakse hobuseid. Haigust on varasemalt diagnoositud ka Eestis.