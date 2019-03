Põllumajandusuuringute Keskus uurib, milliseid toetusi vajatakse

„Toetusvajaduse uuringu küsimustikule vastates on ettevõtjatel võimalus kaasa rääkida toetuste planeerimisel,“ sõnas Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja Olavi Petron.

„Põllumajandus on Euroopa Liidus kõige enam avalikest vahenditest toetatav ettevõtlusvaldkond. Seetõttu on äärmiselt oluline, et neid vahendeid kasutataks võimalikult sihipäraselt,“ selgitas Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats. „Seetõttu kutsun meie põllumajandustootjaid küsitluses osalema,“ lisas ta.