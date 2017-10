Piimanädal: legendaarsel eesti mustakirjul on üks hollandlasest esiisa

Lamberg on Lambro poolvend. Lisaks headele piimatoodangu näitajatele tasub märkimist ka somaatiliste rakkude arvu (SSAV) kõrge aretusväärtus, mis eeldab, et Lambergi tütardel on suhteliselt väike somaatiliste rakkude arv piimas. See on iga farmeri eesmärk piimakvaliteeti parandades. Tüübilt lehmad on suurepärased, hea rinnalaiuse, pisut luipu ja laia laudjaga. Väljaulatuv tagaudar ning hea udarapõhja kõrgus peaks välistama rippudara teket, nisad on laia asetusega.

Jaco on piimajõudluse aretusväärtuse hinnangul väga kõrgel 84. kohal Interbulli edetabeli Eesti skaalal. Suurim edu on tütarde piimatoodangus. Välimikult paistavad tütred silma holsteinile soovitava kuivapoolse tüübi, suuruse ning mahuka kere poolest. Jaco tütarde udarad on tugeva kesksideme, kõrge tagaudara ning udarapõhjaga. Tema kasutamine parandab nisade asetust. Sobib samuti kasutamiseks karjades, kus on probleemiks saabeljalgsus.

Jaap on Jaco poolvend. On läbi aegade suurimaid pulle, kes pärandab seda hästi edasi ka oma järglaskonnale. Jaapi tütardel on parimad udarad. Silma paistab tagaudara kinnituse kõrgus, väga tugev keskside koos kõrge udarapõhjaga välistab rippudara tekke. Iseloomulikud on suured, tugevad ja vastupidavad lehmad, kellel on hea udar ning suhteliselt väike somaatiliste rakkude arv piimas.

Cels on üks väheseid holsteini pulle, kes parandab piima rasvasisaldust. Väga ühtlase välimikuga, parandades nii tütarde tüüpi, udarat kui jalgade omadusi. Tütred on kuivemapoolsed, tugevate jalgade ning hea udaraga lehmad, kes on holsteini ideaaltüübile lähedased.

Cedric on välimiku ja somaatiliste rakkude aretusväärtuse poolest üks parimaid holsteini pulle. Keskmine somaatiliste rakkude arv tütarde piimas on vaid 64 tuhat. Tugev eesudara kinnitus ja keskside, kõrge tagaudar ja udarapõhi iseloomustavad Cedricu tütreid.

Luksor on eelnimetatud pullidest ainus Eestis sündinud pull. Suurepärane tütarde välimik on tõstnud Luksori SVAVi (suhteline välimiku aretusväärtus) poolest parimaks holsteini pulliks. Ideaalne tüüp, võrratu udar ning tugevad jalad on kombinatsioon, mida tahab iga farmer oma karjas tulevikus näha. Luksori tütarde atraktiivne välimus annab häid eeldusi osaleda edukalt näitustel.

Nils on läbi aegade kõrgeim pull. Nilsile hinnangut andes saab esile tuua ühtlaselt häid piimatoodangu ja välimiku näitajaid ning väikest somaatliste rakkude arvu piimas. Nilsi arvukas järglaskond Eestimaa farmides on loonud usalduse tema edaspidiseks kasutamiseks.

Allikas: MES