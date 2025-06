KONKURSS STARTIS Parim talu selgub juba 32. korda

“Parima Talu konkurss on suurepärane viis tuua pildile väiketalud, näidata ja väärtustada nende tegevusi. On üsna tüüpiline, et väiketalunik on mõtteviisiga “ah, mis nüüd mina”. See konkurss on just teile! Te olete Eesti põllumajanduses ja maaelu arengus väga oluline lüli ning teie töö ja tegemised väärivad tunnustust,” ütleb Eestimaa Talupidajate Keskliidu uus juht Timo Varblas.