LOODUSKALENDER Jaaniaja maagiline pärg näitab paaride sobivust

Kui enne ärasõitu aiamaal oma lõunaeestlaslike vaovahesid vaatamas käin, siis piirdun vaatamisega, et mitte jalgu mudast välja sikutada. Aga ka selles pole midagi erilist, loen 15 aasta tagust kommentaari näoraamatust, kus kirjeldan, kuidas mu kartulimaal hüppas konn sulpsti vaovahele ja hakkas pikkade tõmmetega ujuma. Mind lohutati toona, et „kui pardid ujuvad pikivagu, võib veel saaki loota, aga kui ristivagu, siis vist mitte.“

Sirrr. Kuku

Jaanipäevaks on suurem osa pisematest lindudest juba pesadest väljas. Juba ligi kuu on aias õuemurus hüpanud udusuletutiga rästapoegi, kelle kaitsmiseks vanemad suure raginaga kohale lendavad. Kuldnokapojad on koondunud suurtesse kärarikastesse lasteaedadesse, nende sünnipesakastidesse on elama asunud nüüd juba piiritajad. Kägu ei ole veel odraokast kurku tõmmanud, rukkirääk täristab valges öös. Toonekured plagistavad üksteisele konnanokatäie puhul ja neile, kes naabri pesa üle üritavad võtta. Aga roos siristab ritsiklind ja ragistab roolind, karmiinleevikese hõikeid on õhk täis.