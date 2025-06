Täielikku keeldu kogu Euroopas ei ole siiski plaanis kehtestada. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi kt. Ave Schank-Lukas on Postimehele varasemalt selgitanud, et probleeme, mida püütakse lahendada, on kaks. Esiteks soovitakse vähendada heitest tingitud tervisekahju, teiseks on riigid kehtestanud küttekollete suhtes täiendavaid nõudeid, mis takistab ühisturu toimimist ja pärsib konkurentsi.