Kui te soovite pojengi endale vaasi panna, tuleb see lõigata õiges staadiumis - kui pojengi õienupp on vahukommi pehmusega, siis on selle õige lõikelilleks valimiseks kõige parem hetk.

Better Homes and Garden vahendab, et pojengide vett tuleks vahetada igapäevaselt ja jälgida, et janustel lilledel oleks vaasis piisavalt toasooja vett. Väljaanne soovitab sarnaselt paljude teiste nõuandeartiklitega lisada veele ka teelusikatäis suhkrut. On ka neid, kes soovitavad vette lisada hoopis tilgakese valgendit või gaseeritud vett, et hoida lillevett värskemana.