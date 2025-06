SPIKKER PÜHADEKS Kas eilset kartulisalatit võib süüa?

Põllumajandus- ja toiduameti toidu­osakonna juhataja Triinu Allika sõnab, et jaanipühade ajal, kui toidud viibivad pikalt soojas, suureneb toidumürgitusrisk. Eriti suur risk on kiiresti riknevate toitudega, nagu salatid ja liha.

Täiesti läbiküpsenud grillitud liha on ohutum kui segasalat, kuid ainult seni, kuni seda hoitakse õiges temperatuurivahemikus. „Peolauale võiks grill-liha seisma jääda kaheks tunniks. Kui õhutemperatuur on üle 25 kraadi, võib see aeg aga lüheneda,” lisas ta.