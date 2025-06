SPIKKER PÜHADEKS Kust võib leida jaaniussi?

Eesti Loodusmuuseumi entomoloog Leif-August Kirs selgitas, et jaaniussideks nimetatakse emaseid jaanimardikaid, sest erinevalt isastest puuduvad neil tiivad. „Nii on kujunenud, et paarilise ülesleidmine on laialt ringi liikuvate isasloomade roll. Muidugi on see ka emase huvides, et isane ta üles leiab,” selgitas Kirs.