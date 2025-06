Puugiga EMOsse tormamine võib hoopis haigestumist soodustada

Mida kiiremini puugi eemaldatud saab, seda tõenäolisem on, et te mõnda nakkust ei saa.

Suvisel ajal on üsna tavapärane, et pärast jalutuskäiku metsas, pargis või isegi koduaias viibimist leitakse kehalt puuk. Esimene ehmatus on mõistetav, kuid mingit põhjust EMOsse tormamiseks pole. Tegelikult võib haigla järjekorras ootamine hoopis suurendada nakatumisohtu.