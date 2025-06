Botaanikaaia ekspositsioon tutvustab pojengide sordiaretuse ajalugu. Kollektsioonis on eksponeeritud ligi 300 eri värvi õitega pojengiliiki, -sorti ja -hübriidi ning ka uudsed Itoh-pojengid.

„Pojengidest on rooside kõrval saanud ühed populaarsemad kesksuvised püsililled. Aina rohkem inimesi otsib oma aeda just neid lopsakaid ja vastupidavaid ilutaimi, mille õitsemine on tõeline suve kõrghetk,“ ütles Tallinna Botaanikaaia pojengide kuraator Anne Jaakson.