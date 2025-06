LOODUSKALENDER Kasevihtade tegemisega on sel aastal keerulised lood

Suitsusaunaema Eda Veeroja ütleb, et tänavu on kaselehed nii väikesed, et tõenäoliselt saabub esimene sobiv aeg alles 12. juulil, aga selleks ajaks võivad söödikud juba lehed nahka pista.

Foto: OVE MAIDLA/PM/SCANPIX BALTICS