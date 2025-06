Aasta põllumees: arvutimängulaadne põllumajandustootmine pole üldse kaugel

Küsimusele, miks põllupäev sai toimuma just nende juures, vastas Aasta põllumees 2024 tiitliga pärjatud, Muuga ja Laekvere põllumajanduse osaühingute juht Margo Klaasmägi muigamisi, et tal on ju alles missiaasta käimas. „Tegelikult, eks me tegelikult ole põllumajanduspäeva korraldajatega koostööd teinud ka varem ning suurem põllupäev oli sellele kõigele loogiline jätk. Selle kõige juures võis oma rolli täita ka suurem huvi minu persooni ja meie ettevõtete vastu.”