Suvine juhutöö Millal tuleb makse maksta, millal mitte?

Maksu- ja Tolliameti (MTA) tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu selgitas, et kas tööots tuleb registreerida või mitte, sõltub, kelle heaks sa töötad ehk kas töö tellijaks on äriühing või eraisik. Kui tööandja on äriühing, näiteks osaühing, peab töötamine olema ametlikult registreeritud. See tähendab, et töötamiseks peab olema sõlmitud kas tööleping või võlaõiguslik leping ning sellisel juhul maksab maksud tööandja.