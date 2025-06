PILDID Teine vanatraktorite kokkutulek tuli veelgi uhkem kui esimene

Vanatraktorite kokkutuleku üks korraldajatest Valdu Välimäe sõnas, et kahte kokkutulekut annab võrrelda küll. "Esiteks näiteks traktorite arvu järgi- selgub, et vahepealsel ajal on masinaid juurde tekkinud," rääkis ta. "Kui 2023. aastal esimest kokkutulekut tehas lootsin, et saame poolsada traktorit kokku, siis lõpuks oli neid Türil väljas oma 70, siis tänavu oli kirjapannuid 74 ning toimumispäeval tuli paar masinat veel juurde. Usun, et päeva lõpuks on meil koos oma 80 traktorit ikka."