Väljakasvava pungaga pookimine ei ole aednikele just päris tundmatu pookimisviis – ent veel vähem on ta laialt levinud ja igapäevane nõks viljapuude paljundamiseks või mitmesordiliste puude tekitamiseks. Lugesin sellest kunagi mingilt venekeelselt saidilt, märkega selle kohta, et olevat võimalus eelkõige just kirsipuude paljundamiseks juunis, mil tavalise pookimise aeg pigem möödas (kui just pookoksi niiskesse ja jahedasse tallele pole pandu), ent silmastusaeg veel kaugel.